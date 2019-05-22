ФОТО: У Петрозаводска появится новый флаг

В администрации карельской столицы состоялось заседание рабочей группы по утверждению нового образца флага города Петрозаводска, сообщается на сайте Петросовета.

В настоящее время флаг карельской столицы, разработанный и принятый 1 марта 2001 года, не включен в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Рабочей группе были представлены семь вариантов официального символа Петрозаводска, созданных при участии петрозаводских геральдистов Ильи Емелина и Алексея Максимова. В ходе обсуждения участники встречи определили три проекта флага, которые соответствуют требованиям геральдики и не противоречат законодательству в части муниципальной символики.

Первый образец предполагает полотнище с пятью горизонтальными полосами – тремя зеленого и двумя желтого цвета. Второй вариант предусматривает размещение элемента современного герба Петрозаводска (рука со щитом и два скрещенных черных книппеля) в левом углу флага на желтом фоне, а также исторический герб города в виде трех скрещенных молотов на фоне пяти зелено-желтых полос в его нижней части. Третий проект – это пять горизонтальных зелено-желтых полос с историческим гербом карельской столицы в середине флага.

По итогам совещания принято решение направить образцы, прошедшие предварительное одобрение членов рабочей группы, на экспертную оценку в Геральдический совет при президенте России.

В дальнейшем проект официального флага Петрозаводска, получивший положительное заключение специалистов, будет вынесен для утверждения депутатами на сессии Петрозаводского городского совета.