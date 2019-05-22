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Новости. Общество
10:49, 22 Мая 2019
фото: petrosovet.info

ФОТО: У Петрозаводска появится новый флаг

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В администрации карельской столицы состоялось заседание рабочей группы по утверждению нового образца флага города Петрозаводска, сообщается на сайте Петросовета.

В настоящее время флаг карельской столицы, разработанный и принятый 1 марта 2001 года, не включен в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Рабочей группе были представлены семь вариантов официального символа Петрозаводска, созданных при участии петрозаводских геральдистов Ильи Емелина и Алексея Максимова. В ходе обсуждения участники встречи определили три проекта флага, которые соответствуют требованиям геральдики и не противоречат законодательству в части муниципальной символики.

Первый образец предполагает полотнище с пятью горизонтальными полосами – тремя зеленого и двумя желтого цвета. Второй вариант предусматривает размещение элемента современного герба Петрозаводска (рука со щитом и два скрещенных черных книппеля) в левом углу флага на желтом фоне, а также исторический герб города в виде трех скрещенных молотов на фоне пяти зелено-желтых полос в его нижней части. Третий проект – это пять горизонтальных зелено-желтых полос с историческим гербом карельской столицы в середине флага.

По итогам совещания принято решение направить образцы, прошедшие предварительное одобрение членов рабочей группы, на экспертную оценку в Геральдический совет при президенте России.

В дальнейшем проект официального флага Петрозаводска, получивший положительное заключение специалистов, будет вынесен для утверждения депутатами на сессии Петрозаводского городского совета.

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Комментарии

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кир
2019-05-22 11:02:59
Зачем самобытным нужен свой герб, гимн и флаг? В душе своей они не в России живут? Хотят её по частям разорвать? Петросовет недалёкий ради своих деньжат и халявных должностей этому способствует.
zanoza
2019-05-22 11:02:39
Новый флаг Петрозаводска как-то сможет повлиять на развитие города? Вместо того чтобы решать насущные проблемы города наша администрация и Петросовет , как всегда , занимаются ерундой.
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