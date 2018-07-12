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Новости. Общество
15:58, 12 Июля 2018

Из-за позиции по пенсиям произошли разногласия между председателем профсоюзов Карелии и его бывшим замом

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Бывший зампредседателя Союза профсоюзов, а ныне депутат Законодательного собрания Анна Лопаткина "почистила" профсоюзную группу ВКонтакте.

У Союза профсоюзов Карелии новая страничка ВКонтакте. "Уважаемые друзья! С сегодняшнего дня профсоюзные новости публикуются только в этой группе и на нашей странице в Фейсбуке https://www.facebook.com/profkarelia/ Оставайтесь с нами, будьте в курсе наших новостей!" – сказано на новой профсоюзной страничке.

Как пояснили в профсоюзах, основателем прежней группы является бывший заместитель председателя Союза профсоюзов, а ныне депутат карельского парламента Анна Лопаткина, которая и ныне имеет все официальные права на группу. По ряду причин, возможно, из-за несогласия с позицией профсоюзов по пенсионной реформе, она без предупреждения удалила появившиеся сегодня материалы о голосовании в парламенте и закрыла доступ к группе. Позже появилась информация, что на странице "произошел сбой".

Напомним, депутаты "Единой России" (в том числе Лопаткина) и ЛДПР единогласно поддержали повышение пенсионного возраста. Коммунисты, фракции "Справедливой России" и "Яблока" проголосовали против.

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