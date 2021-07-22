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У россиян стало меньше свободных денег

Новости. Общество
21:30, 29 Июля 2021
фото: © Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

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Объем свободных денег в среднестатистическом домохозяйстве в России в июне на годовом уровне стал на семь процентов меньше.

Об этом говорится в сообщении исследовательского холдинга «Ромир», поступившем в «Ленту.ру». При этом в июне, как и в предыдущем месяце, показатель рос.

За 100 процентов в исследовании принимается показатель января 2019 года, ставший исходной точкой расчета индекса свободных денег (ИДС). В июне ИДС составил 94 процента. «Мы видим, что индекс остается ниже, чем год назад, и даже ниже, чем в январе 2019 года, когда мы начали его считать, притом что цены на многие товары выросли. Растет закредитованность населения, покупательская способность с учетом роста цен восстанавливается очень медленно», — объяснила исполнительный директор Ромир и MILE Group Инна Караева.

Ромир понимает «свободные деньги» как те средства, которые остаются у россиян после того, как они потратятся на необходимые товары и услуги — например на еду, товары повседневного спроса, оплату коммунальных счетов и транспорт. Эти траты оцениваются на основе данных панельного исследования Romir Scan Panel, которое учитывает данные о потреблении 40 тысяч человек в 220 городах России. Средние доходы при этом определяют на основе собственных расчетов «Ромира» и Росстата.

В начале июня холдинг подсчитал, что у 65 процентов россиян не оказалось финансовой подушки. На вопрос о наличии подобных сбережений положительно ответили 35 процентов опрошенных: деньги отложены у 35 процентов мужчин и 34 процентов женщин.

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