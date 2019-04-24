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Новости. Общество
10:31, 24 Апреля 2019
фото: © Юрий Белинский/ТАСС

У шести любителей цветов отняли луковицы на границе с Карелией

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С 15 по 19 апреля жители республики пытались перевезти через границу луковицы цветов и другие растения, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

Петрозаводчанка, в настоящее время проживающая в Финляндии, 18 апреля везла с собой в ручной клади 33 луковицы гладиолусов, корневище георгина (в пакете с торфом), луковицу лилейника и корневище пиона (также в пакете с торфом).

Другая петрозаводчанка 15 апреля пыталась ввезти в Россию без фитосанитарных сертификатов 10 луковиц гладиолусов.

В пятницу, 19 апреля, в ручной клади еще одной уроженки Карелии, проживающей в Финляндии, были обнаружены различные цветущие декоративные растения, предназначенные для высадки на садовом участке, - всего 4 контейнера.

Еще три нарушителя везли с собой без документов лук-севок, розы и хризантемы в горшках.

Вся продукция была возвращена в Финляндию.

В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях.

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Комментарии

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2019-04-24 11:08:23
Статья 35 Конституции РФ 1.
3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения.
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