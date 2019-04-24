У шести любителей цветов отняли луковицы на границе с Карелией

С 15 по 19 апреля жители республики пытались перевезти через границу луковицы цветов и другие растения, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

Петрозаводчанка, в настоящее время проживающая в Финляндии, 18 апреля везла с собой в ручной клади 33 луковицы гладиолусов, корневище георгина (в пакете с торфом), луковицу лилейника и корневище пиона (также в пакете с торфом).

Другая петрозаводчанка 15 апреля пыталась ввезти в Россию без фитосанитарных сертификатов 10 луковиц гладиолусов.

В пятницу, 19 апреля, в ручной клади еще одной уроженки Карелии, проживающей в Финляндии, были обнаружены различные цветущие декоративные растения, предназначенные для высадки на садовом участке, - всего 4 контейнера.

Еще три нарушителя везли с собой без документов лук-севок, розы и хризантемы в горшках.

Вся продукция была возвращена в Финляндию.

В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях.