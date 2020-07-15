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У школьника парализовало руку после 22 часов за компьютерными играми

Новости. Общество
23:30, 15 Июля 2020
фото: pixabay.com
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В КНР подросток, проводивший за компьютерными играми по 22 часа в день, перенес ишемический инсульт. У него парализована левая рука.

После начала пандемии COVID-19 школы закрылись на карантин, а учеников перевели на дистанционное обучение. Оказавшись дома, 15-летний школьник по имени Сяобинь перестал выходить из комнаты, запер дверь и занавесил окна. Родители полагали, что он делает уроки, пишет "Лента. Ру" со ссылкой на AsiaOne.

В действительности Сяобинь не отрывался от компьютерных игр. Позднее из его переписки выяснилось, что он целый месяц спал не более двух часов в сутки. "Мы представления не имели, чем он там занимался", — говорят его родители. Инсульт стал результатом недостаточного питания и отдыха.

В 2019 году сообщалось, что подросток из таиландского города Удонтхкани умер после того, как всю ночь играл на компьютере. Родители приносили ему в комнату еду и просили одуматься, но тот не слушал их и продолжал играть.

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