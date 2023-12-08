У скотомогильника в Ладве обвалился забор

Информацию о происшествии инспекторы Россельхознадзора передали в прокуратуру Карелии.

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора проверили скотомогильники на территории республики. Выяснилось, что в поселке Ладва Прионежского района вокруг опасной территории обвалился забор, люди и животные получили беспрепятственный доступ на зараженные земли.



«В соответствии с правилами, на скотомогильниках должна быть обеспечена изоляция опасных биологических отходов от объектов внешней среды (почвы, воды) и недопущение к ним посторонних физических лиц и животных», — говорится в пресс-релизе РСН.

Собственнику скотомогильника выдали предостережение, информацию о нарушениях передали в прокуратуру.

5 декабря прокурор предъявил карельскому правительству административное исковое заявление.