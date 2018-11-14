У Театра кукол отремонтировали скамейки

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Ремонт скамеек и детских игровых комплексов ведется в Петрозаводске.
Как сообщили в администрации Петрозаводска, силами комбината благоустройства в городе начались работы по ремонту скамеек и восстановлению малых архитектурных форм.
Сотрудники предприятия обновили две скамейки в сквере Театра кукол
Как отметила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина, ремонт скамеек на этой территории продолжится в ближайшие дни.
"В ноябре работники комбината благоустройства также выполнят мелкий ремонт оборудования нескольких детских площадок и других малых архитектурных форм в городских зонах отдыха", - сообщила Анна Дудырина.
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