У Театра кукол отремонтировали скамейки

Ремонт скамеек и детских игровых комплексов ведется в Петрозаводске.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, силами комбината благоустройства в городе начались работы по ремонту скамеек и восстановлению малых архитектурных форм.

Сотрудники предприятия обновили две скамейки в сквере Театра кукол

Как отметила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина, ремонт скамеек на этой территории продолжится в ближайшие дни.

"В ноябре работники комбината благоустройства также выполнят мелкий ремонт оборудования нескольких детских площадок и других малых архитектурных форм в городских зонах отдыха", - сообщила Анна Дудырина.