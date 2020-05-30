"У целого района Петрозаводска нет никакого пешеходного сообщения с центром города"

Известный в Карелии режиссер Олег Липовецкий поднял вопрос об отсутствии тротуара вдоль дороги на Ключевую.

"Я живу на Ключевой, - написал Олег Липовецкий. - Огромный, развивающийся, постоянно прирастающий новостройками район города. Вдумайтесь: у целого района города нет никакого пешеходного сообщения с центром Петрозаводска. Ну, то есть нет тротуара вообще. Только проезжая часть. Люди идут пешком, едут на велосипедах, тащат коляски с детьми по узенькой тропинке с ямами и буераками вдоль ключевского шоссе или улицы Ригачина. И такой путь - около трёх километров. Скоро юбилей Карелии, и, наверное, много денег реализуют к этому празднику. А жители Ключевой всё так же будут добираться к себе домой, как в деревенскую глушь. Тропинками или по проезжей части".

Олег отмечает, что власти очень хотят построить детский сад на месте вырубленного участка Каменного Бора - рекреационной зелёной зоны Ключевой, но инфраструктуры вокруг нет.

"Как мамы и папы на санках, с колясками будут добираться из прилегающих районов до нового сада без тротуаров, никого не волнует", - интересуется неравнодушный петрозаводчанин.

"Мы хотим разгрузить город от автомобилей, мы ратуем за здоровый образ жизни... но нет не то что велосипедной дорожки, но даже простого тротуара, - констатирует Олег Липовецкий. - Вдумайтесь: в двадцать первом веке, в столице республики великой страны, целый район отрезан от остального города".