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30.05.2020 15:09

"У целого района Петрозаводска нет никакого пешеходного сообщения с центром города"

Новости. От читателей
12:24, 31 Мая 2020
фото: Столица на Онего
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Известный в Карелии режиссер Олег Липовецкий поднял вопрос об отсутствии тротуара вдоль дороги на Ключевую.

"Я живу на Ключевой, - написал Олег Липовецкий. - Огромный, развивающийся, постоянно прирастающий новостройками район города. Вдумайтесь: у целого района города нет никакого пешеходного сообщения с центром Петрозаводска. Ну, то есть нет тротуара вообще. Только проезжая часть. Люди идут пешком, едут на велосипедах, тащат коляски с детьми по узенькой тропинке с ямами и буераками вдоль ключевского шоссе или улицы Ригачина. И такой путь - около трёх километров. Скоро юбилей Карелии, и, наверное, много денег реализуют к этому празднику. А жители Ключевой всё так же будут добираться к себе домой, как в деревенскую глушь. Тропинками или по проезжей части".

Олег отмечает, что власти очень хотят построить детский сад на месте вырубленного участка Каменного Бора - рекреационной зелёной зоны Ключевой, но инфраструктуры вокруг нет.

"Как мамы и папы на санках, с колясками будут добираться из прилегающих районов до нового сада без тротуаров, никого не волнует", - интересуется неравнодушный петрозаводчанин.

"Мы хотим разгрузить город от автомобилей, мы ратуем за здоровый образ жизни... но нет не то что велосипедной дорожки, но даже простого тротуара, - констатирует Олег Липовецкий. - Вдумайтесь: в двадцать первом веке, в столице республики великой страны, целый район отрезан от остального города".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-05-31 13:07:59
Известный подниматель вопроса работать не пробовал ? Пусть поднимет этот вопрос в агрикалче.
кир
2020-05-31 12:50:24
Есть место ходьбы пешеходам и велосипедисты ездят. Не надо нагнетать.
Гость
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