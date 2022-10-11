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Жителям Петрозаводска страшно за детей из-за темноты и дыр в асфальте (ФОТОФАКТ)

Новости. От читателей
09:38, 21 Октября 2022
фото: читатель © «Столица на Онего»

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На Ключевой жители пожаловались на отсутствие освещения на улице Сусанина и разбитый асфальт.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» сообщается, что на улице Сусанина, вдоль домов № 4 и 6 не горят фонари, и из-за темноты не видно дыр в асфальте.

Жители боятся, что дети, идущие из школы, попадут в беду.

«Беда не только с фонарями, но и с тротуаром: сколько лет прошло — дыры в асфальте становятся только больше. Насчёт освещения, если летом ещё как-то было видно, то сейчас полный мрак. Приходится ходить с фонарём в телефоне. Страшно за детей. Рядом находится школа, и дети постоянно идут домой вечером с различных кружков», — сообщили обеспокоенные жители Ключевой.

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