Жителям Петрозаводска страшно за детей из-за темноты и дыр в асфальте (ФОТОФАКТ)

На Ключевой жители пожаловались на отсутствие освещения на улице Сусанина и разбитый асфальт.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» сообщается, что на улице Сусанина, вдоль домов № 4 и 6 не горят фонари, и из-за темноты не видно дыр в асфальте.

Жители боятся, что дети, идущие из школы, попадут в беду.

«Беда не только с фонарями, но и с тротуаром: сколько лет прошло — дыры в асфальте становятся только больше. Насчёт освещения, если летом ещё как-то было видно, то сейчас полный мрак. Приходится ходить с фонарём в телефоне. Страшно за детей. Рядом находится школа, и дети постоянно идут домой вечером с различных кружков», — сообщили обеспокоенные жители Ключевой.