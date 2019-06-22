Подписаться
Новости. Общество
21:40, 22 Июня 2019
фото: ТАСС / Сергей Фадеичев

У Валуева обнаружили опухоль мозга

Загрузка...

Депутат Госдумы и спортсмен Николай Валуев рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием.

У бывшего чемпиона мира по боксу была диагностирована опухоль головного мозга. Политик перенес две операции, однако ему до сих пор необходимо лечение, пишет Lenta.ru.

"Заболевание условно смертельное. Его надо как можно быстрее локализовать. Оттягивание проблемы будет сулить только ухудшение. Я не могу сказать, что я героем ложился на операционный стол", – заявил Валуев в эфире программы "Он и Она" на канале "ТВ Центр".

Также парламентарий рассказал о сложностях операции на головном мозге.

"В итоге дома профессор, который делал вторую операцию, тоже не смог полностью вычистить всю эту опухоль, потому что там проходят важнейшие сосуды головного мозга. Там уже рулетка. И он принял правильное решение. Все-таки не стал рисковать", – сказал Валуев.

Экс-боксер отметил, что ему необходимо ежемесячно проходить терапию.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2019, 17:57
Соревнования бодибилдеров 2019 в Петрозаводске
17.06.2019, 07:15
ФОТО и ВИДЕО: Соревнования бодибилдеров прошли в Петрозаводске
16.06.2019, 09:01
В соцсетях возмутились подорожавшему проезду в маршрутках Петрозаводска
17.06.2019, 13:37
Жертвы приватизации
20.06.2019, 09:15
Что не так с делом фермера Шалак?
18.06.2019, 12:46
Обнаружено тело рыбака, пропавшего на Машезере

Аналитика

21.06.2019 15:02
Капитал
Карелия рискует остаться без "Марциальных вод"
Санаторию "Марциальные воды" грозит банкротство на фоне растущих финансово-хозяйственных проблем, нарушений и обысков ФСБ.
В Кремле поняли, что россияне живут тяжело 7
20.06.2019 16:22
Что не так с делом фермера Шалак? 4
20.06.2019 09:15
Академик Орфинский: "Петрозаводск превращают в посмешище!" 9
17.06.2019 15:23
Жертвы приватизации 10
17.06.2019 13:37
Вся аналитика

Чтиво

21.06.2019 13:23
Личное мнение
Пока первое лицо в офисе… 1
Замена политического лидера в современной России – это, как правило, недемократический трансфер, и в регионах, и на уровне всей страны.
"Фестиваль Nord Dance – это событие для всего северо-западного региона"
20.06.2019 14:23
"Дружба уже не так актуальна?" 13
13.06.2019 10:56
Без эмоций
11.06.2019 14:31
архив чтиво

Медиа

Репетиция парада с участием военной техники ко Дню города
Сегодня 13:24
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы идею установить стелу воинской славы вместо Дерева дружбы?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»