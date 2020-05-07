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Убийца 12-летней девочки в поселке Карелии писал подростку любовные письма

Новости. Криминал
14:07, 08 Мая 2020
фото: © фото предоставлены Следкомом Карелии
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Жители поселка Рабочеостровск знали о "нездоровом интересе" к детям пенсионера, который был осужден за зверское убийство девочки.

Стали известны подробности убийства, которое произошло 12 сентября 2018 года в поселке Рабочеостровск Кемского района. Тогда от рук соседа-пенсионера Александра Лебедева погибла 12-летняя девочка. Педофил в декабре прошлого года был приговорен к 21 году лишения свободы. Но как выяснили следователи - и это подтвердилось в суде, - многие местные жители знали о "нездоровом интересе" Лебедева к несовершеннолетним детям. Однако вовремя его не остановили.

Так, в показаниях суду одной из свидетельниц говорится, что когда ей было 12 лет, Лебедев в лесу напал на нее, частично снял куртку, пытался трогать за грудь. Об этом она рассказал родителям, но в правоохранительные органы они обращаться не стали.

Другой свидетель сообщил следствию и суду, что, когда он учился в 7-8 классе, "к нему в квартиру пришел их сосед Лебедев, предложил ему заработать денег и заняться с ним сексом, схватил его сзади, но он вырвался".  Сестра этого молодого человека рассказала, что во время ее учебы в школе ей стали поступать письма любовного содержания с предложениями о личной встрече с их неизвестным автором. На встречу с ним девочка пришла вместе с встревоженной матерью и в назначенном автором писем месте они с изумлением заметили соседа Лебедева. Однако увидев, что девочка не одна, пенсионер убежал.

Подробности чудовищной истории убийства читайте в материале Светланы Лысенко "По следам педофила".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-05-08 14:32:39
Хде либероидные пгавозащитнички, борцуны с кровавым режимом и хлопальщики в ладоши ? Чего вдруг разом заткнулись и в норки спрятались ? Привет ночному фотографу.
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