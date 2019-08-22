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Новости. Криминал
13:07, 22 Августа 2019
фото: © Zave Smith/Getty Images

Убивший мать под действием наркотиков житель Петрозаводска получил 11,5 лет колонии

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Верховный суд Карелии оставил в силе приговор в отношении местного жителя, убившего мать под действием "спайсов", и угрожавшего убить свидетельницу, которая выпрыгнула из окна, сообщили в прокуратуре республики.

По версии следствия, 16 июня 2018 года 30-летний житель Петрозаводска, принявший порцию "спайсов", в квартире напал на мать избил ее, в том числе металлическим стулом по голове. Женщина скончалась от полученных травм.

После этого злоумышленник начал угрожать убить девушку, которая присутствовала при конфликте. Опасаясь за свою жизнь, она выпрыгнула из окна квартиры на третьем этаже.

Петрозаводский городской суд 20 июня приговорил злоумышленника к 11,5 годам колонии, а также удовлетворил гражданский иск пострадавшей девушки о выплате 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Подсудимый и его защитник обжаловали приговор в Верховном суде РК.

Однако апелляционная инстанция в четверг оставила приговор горсуда в силе, а жалобу – без удовлетворения.

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