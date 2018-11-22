Участки дорог в Карелии перекроют для тренировок гонщиков

Спортсмены-автогонщики Северо-Запада в декабре будут готовиться в Карелии к зимнему сезону.

В связи с этим Минтранс Карелии ввел временный запрет движения 22 декабря с 11 до 13 часов на участке автодороги "Куркиеки – Алхо" (1-4, 5-9 км), а также с 14 до 16 часов на участки автодороги "Хийтола – Алхо" (3 – 11 км).

Общественной организации "Автомобильная федерация Санкт-Петербурга и Ленобласти" поручено установить предупреждающие дорожные знаки о временном ограничении движения, следует из приказа минтраса.