Участник СВО из Карелии поборется за медали «Кубка защитников Отечества» в настольном теннисе

Карелию на соревнованиях представит Николай Шеляков.

Всероссийское комплексное физкультурное мероприятие среди ветеранов специальной военной операции «Кубок защитников Отечества» пройдет в Сочи с 14 по 17 ноября.

Николай Шеляков и его тренер Александр Каширин уже в Москве и скоро отправятся в Сочи, где Николай будет бороться за медали Кубка в настольном теннисе.



Это уже вторая в этом году поездка карельской делегации на соревнования. Ранее ветераны СВО из Карелии показали отличные результаты на аналогичных соревнованиях в Калуге. Они выступали в шести дисциплинах адаптивного спорта: пулевая стрельба, армрестлинг, стрельба из лука, настольный теннис, пауэрлифтинг и волейбол сидя.