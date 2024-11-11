Участник СВО из Карелии поборется за медали «Кубка защитников Отечества» в настольном теннисе

Карелию на соревнованиях представит Николай Шеляков.
Всероссийское комплексное физкультурное мероприятие среди ветеранов специальной военной операции «Кубок защитников Отечества» пройдет в Сочи с 14 по 17 ноября.
Николай Шеляков и его тренер Александр Каширин уже в Москве и скоро отправятся в Сочи, где Николай будет бороться за медали Кубка в настольном теннисе.
Это уже вторая в этом году поездка карельской делегации на соревнования. Ранее ветераны СВО из Карелии показали отличные результаты на аналогичных соревнованиях в Калуге. Они выступали в шести дисциплинах адаптивного спорта: пулевая стрельба, армрестлинг, стрельба из лука, настольный теннис, пауэрлифтинг и волейбол сидя.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание