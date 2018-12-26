Участникам конкурса "Лидеры России" предстоит провести социально значимые акции в Карелии

Победителями заочного этапа конкурса управленцев "Лидеры России", получившими путевку в полуфинал, в Карелии стали семь человек.

Полуфинал пройдет в очной форме в Санкт-Петербурге с участием победителей региональных этапов со всего Северо-Запада. Такие же полуфиналы состоятся в других федеральных округах. Участники пройдут повторное компьютерное тестирование, а затем в течение двух дней будут состязаться в решении разнообразных управленческих задач в рамках серии оценочных мероприятий.

Но для выхода в финал этого недостаточно. Каждый участник должен будет самостоятельно придумать и провести социально значимую акцию в своем регионе, в том числе, в Карелии, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.