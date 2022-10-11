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Участники крестного хода пройдут 9 км по окраине Петрозаводска

Новости. Общество
14:21, 18 Октября 2022
фото: © Петрозаводская и Карельская епархия РПЦ

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В день Казанской иконы Божией Матери в Соломенном пройдет традиционный крестный ход, сообщили в Петрозаводской и Карельской епархии.

В день чествования Казанской иконы Божией Матери и Дня народного единства, 4 ноября, по благословению митрополита Петрозаводского и Карельского Константина в Соломенном пройдет V традиционный крестный ход.

Участники крестного хода пройдут со святынями Сретенского храма — с чудотворным образом Казанской иконой Божией Матери, а также древними образами Богоматери «Умиление», Владимирской иконой Божией Матери, образом Всех святых и иконой вмч. Георгия Победоносца.

Начнется крестный ход у Сретенского храма. В центре микрорайона будет отслужен первый молебен Пресвятой Богородице, затем крестный ход пройдет по улицам Соломенская, Логмозерская, мимо кирпичного завода, где будет также совершен молебен, далее на местном кладбище будет совершена заупокойная лития. Далее путь богомольцев проляжет по Петрозаводскому шоссе, где в предполагаемом месте расстрела священнослужителей будет совершен молебен Карельским новомученикам. Всего планируется пройти 9 километров за 3 часа.

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