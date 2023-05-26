Участники опроса в Карелии рассказали, где планируют провести летний отпуск

Читатели «Столицы на Онего» высказали свое предпочтение относительно грядущего лета.

Большинство ответивших планируют провести отпуск на даче. Таковых набралось 112 человек, или 31% голосовавших.

Также популярны оказались варианты «в поездке за границей» и «дома на диване» — по 19% принявших участие в опросе.

Работать во время отпуска планируют 15% ответивших.

Наконец, отдохнуть на российские курорты поедут 14% принявших участие в опросе — этот вариант оказался наименее популярным для читателей «Столицы на Онего».