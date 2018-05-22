Участники Петрозаводского марафона вдохновятся красивыми пейзажами в центре города

Маршрут марафона проложен по центральным улицам города, набережным и паркам: для участников это большой плюс – красивый пейзаж вдохновляет, сообщили в администрации Петрозаводска.

Соревнования, организатором которых выступает клуб "Бегать модно", объединят почти 400 участников из 6 стран и более 50 городов России и зарубежья.

Маршрут марафона проложен по центральным улицам города, набережным и паркам. Для участников это большой плюс – красивый пейзаж вдохновляет. Но организаторам необходимо позаботиться о безопасности как бегунов, так и горожан, сделать движение по дистанции комфортным. Поэтому маршрут согласован с органами ГИБДД и МВД.

Не менее важная роль на Петрозаводском марафоне отводится волонтерам. На соревнованиях всем участникам будут помогать студенты Института физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ - больше 40 человек, команда школы первой помощи "Подорожник", а также представители других учебных заведений и организаций.

Бегунов, кроме марафона и других забегов, будет ждать и обширная культурная программа. А еще в месте старта на площади Кирова будут установлены карельская баня-бочка и сувенирная лавка.

Начало Петрозаводского марафона - 3 июня в 9:00. Подробности можно узнать в официальном сообществе.

Регистрация на Петрозаводский марафон продлится до 27 мая.