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Участники подпольной вечеринки разгромили 500-летнюю церковь

Новости. Общество
21:40, 03 Января 2021
фото: полиция Эссекса
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В Великобритании участники нелегальной новогодней рейв-вечеринки разгромили историческую церковь, которой более 500 лет.

Британцы нанесли храму ущерб на сумму около тысячи фунтов стерлингов (1367 долларов). Они разбили окно в церкви, а также разбросали мусор по всему зданию. Церковь является архитектурным памятником, ремонт будет недешевым, пишет издание. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на LADbible.

Полицейские сообщили, что их забрасывали ракетами, когда они пытались разогнать толпу, но они все же смогли прекратить вечеринку. Организаторам мероприятия выписали штраф в размере 18 тысяч фунтов стерлингов. Кроме того, троих мужчин арестовали по обвинению в употреблении наркотиков и нарушении общественного порядка.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-01-03 21:54:44
А у нас местечковый поп Костя газон возле театра разгромил и яму там выкопал. У каждого свои вечеринки :)
Гость
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