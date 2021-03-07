Участники путешествия на электромобиле "Tesla"рассказали, где они нашли зарядку в Карелии (ВИДЕО)

Команда автопутешественников на электромобиле "Tesla", застрявшая в Карелии из-за разряда аккумулятора, показала продолжение видео, в котором объяснила, как им удалось решить эту проблему.

Как сообщаось ранее, "Tesla" заглохла в Кемском районе, в результате ее пришлось тащить на буксире.

По дороге путешественники пытались запустить двигатель с помощью дизель-генератора или "прикурить" от других автомобилей, но эти попытки не дали результата.

Они добрались до АЗС и там подзарядили аккумулятор с помощью обычной бытовой розетки на 220 вольт. Такой же источник питания использовался позже в отеле, где команда останавливалась на ночь.

Об этой части пути они рассказали в видеоролике на своем канале в Youtube.

Происшествие в Кеми не оставил без внимания глава района Дмитрий Петров.

"Стыдно, конечно. В районе пять электростанций, а электромобиль зарядить негде", - написал он на своей странице Вконтакте.

Организаторы тура решили проехать на машине "Tesla" от Москвы до села Териберка в Мурманской области.