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Участники путешествия на электромобиле "Tesla"рассказали, где они нашли зарядку в Карелии (ВИДЕО)

Новости. Общество
11:49, 08 Марта 2021
фото: Канал Tesla-cars Belarus в Youtube
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Команда автопутешественников на электромобиле "Tesla", застрявшая в Карелии из-за разряда аккумулятора, показала продолжение видео, в котором объяснила, как им удалось решить эту проблему.

Как сообщаось ранее, "Tesla" заглохла в Кемском районе, в результате ее пришлось тащить на буксире.

По дороге путешественники пытались запустить двигатель с помощью дизель-генератора или "прикурить" от других автомобилей, но эти попытки не дали результата.

Они добрались до АЗС и там подзарядили аккумулятор с помощью обычной бытовой розетки на 220 вольт. Такой же источник питания использовался позже в отеле, где команда останавливалась на ночь.

Об этой части пути они рассказали в видеоролике на своем канале в Youtube.

Происшествие в Кеми не оставил без внимания глава района Дмитрий Петров. 

"Стыдно, конечно. В районе пять электростанций, а электромобиль зарядить негде", - написал он на своей странице Вконтакте.

Организаторы тура решили проехать на машине "Tesla" от Москвы до села Териберка в Мурманской области.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David .
2021-03-08 13:16:47
Лишнихромосомцы решили путешествовать на север на хрене с батарейками. :) Весь мир виноват, что их бред не соответствует реальности Жаль не замело на трассе!
Гость
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