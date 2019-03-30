Участники ТСЖ в Петрозаводске вынуждены обслуживать дорогу за свой счет

Глава республики Артур Парфенчиков и ряд членов правительства в день единого приема граждан принимают жителей в Петрозаводске.

В районах республики с заявителями общаются министры.

На прием в столице Карелии записались 324 человека. Проблемы, с которыми обращаются жители к руководителю региона и представителям органов власти, традиционно касаются различных сфер: ЖКХ, социальная защита, поддержка малого бизнеса, развитие сельского хозяйства, дороги, образование. Часть из них нередко относится к компетенции органов местного самоуправления.

Председатель ТСЖ "Снегири" в Петрозаводске Игорь Животков рассказал главе региона Артуру Парфенчикову, что по территории их жилищного комплекса проходит бесхозная дорога - ее собственник не известен, объектом муниципальной собственности она не является.

Поэтому ТСЖ приходится обслуживать дорогу за счет собственных средств.

Отмечается, что Неоднократные обращения в администрацию Петрозаводска о переводе объекта на баланс города результата не дали.

Парфенчиков рекомендовал заявителю обратиться в суд. Для содействия в решении проблемы Артур Парфенчиков направит письмо главе Петрозаводска с просьбой еще раз рассмотреть данный вопрос.