Участников одиночных пикетов в поддержку Дмитриева вызвали в полицию

Правоохранительные органы Карелии захотели выяснить, кто организовал акцию.

Сотрудники Отдела исполнения административного наказания УМВД по городу Петрозаводску разослали повестки участникам одиночных пикетов в поддержку Юрия Дмитриева, которые прошли в карельской столице 18 июня. По словам одного из пикетчиков Владимира Тихонова, который явился по повестке в полицию, правоохранительные органы захотели выяснить, кто организовал эту акцию.

Как рассказал Тихонов "Столице на Онего", с ним беседовал сотрудник ОИАЗ Даниил Белостоцкий, который попросил ответить на вопросы, кто участвовал в пикетах, кто выступил их организатором и выпустил плакаты в поддержку арестованного исследователя сталинских репрессий. При этом Белостоцкий показал полицейский рапорт, где утверждалось, что акция прошла без нарушений.

Владимир Тихонов подтвердил то, что он проводил свой одиночный пикет. Однако отвечать на остальные вопросы отказался, воспользовавшись конституционным правом не свидетельствовать против самого себя.

Напомним, серия одиночных пикетов в поддержку Юрия Дмитриева 18 июня была приурочена к очередному заседанию городского суда по уголовному делу исследователя сталинских репрессий, которого обвиняют в сексуальном насилии над своей приемной дочерью. В акции приняли участие гражданские активисты из Петрозаводска, Санкт-Петербурга и Москвы.