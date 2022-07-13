Участников похода по Ладожскому озеру встречали представители прокуратуры и полиции

Детей из Ханты-Мансийска эвакуировали с Валаама, где они застряли из-за шторма.

В Карелии группу детей сняли с маршрута по Ладожскому озеру. Как объяснили в правоохранительных органах, руководители организации «Союз морских пехотинцев» из Ханты-мансийского автономного округа нарушили сразу несколько запретов. На маломерных судах с детьми они слишком сильно отдалились от берега, проигнорировав при этом предупреждения МЧС и прокуратуры.

В итоге детей пришлось эвакуировать с Валаама, куда они смогли добраться, но застряли там из-за шторма. В Сортавале школьников встретили представители прокуратуры и местных властей. Участников похода разместили в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и ограничили их общение с кем бы то ни было, кроме сотрудников Центра, представителей власти, а также родных.

Сами же дети, со слов очевидцев, восприняли случившееся с ними как веселое приключение. Власти заверили, что с ними все в порядке. Подробности приема детей в Сортавале читайте в статье.