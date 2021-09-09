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15.09.2021 17:00

Ученики автошколы «Престиж» отлично сдали экзамен на права

Новости. Общество
12:37, 16 Сентября 2021

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В пятницу, 10 сентября, сотрудники ГИБДД принимали экзамен по вождению у наших учеников.

Из группы водителей профессиональных категорий, подготовленных Дмитрием Ивановичем Самсоновым, 80%, успешно сдали экзамен на права!

Кто-то может подумать, что 80% это мало. Но так скажет только тот, кто сам не сдавал экзамен или не смотрел российскую статистику. Даже 30% успешной сдачи экзамена воспринимается многими школами как большой успех.

Так что, Дмитрий Иванович — молодец! Ученики вдвойне молодцы! От души поздравляем всех!

Дмитрий Иванович — настоящий мастер своего дела. Работает инструктором с 1990 года на профессиональных категориях (С, СЕ, D). Начинал свою карьеру в легендарных «Автокадрах», школе, готовившей профессиональных водителей в СССР. Своих учеников Дмитрий Иванович пестует как собственных внучат, отдает всю свою душу и знания.  Хотите уверенно сдать экзамен на права? Записывайтесь к Дмитрию Ивановичу!

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