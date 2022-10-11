Ученые из Перми занялись очисткой воды в городе горняков Карелии

Гендиректор «Карельского окатыша» Максим Воробьев рассказал о новом экологическом проекте комбината.

Проект предполагает дополнительную очистку сточных вод Корпангского месторождения с помощью реагентов — песка, железного скрапа и активированного угля. Им занимаются ученые из Перми. Об этом пишет Гендиректор «Карельского окатыша» Максим Воробьев на своей странице в соцсети.

«Чтобы провести эксперимент, построили резервуар высотой 15 метров, в который вода закачивалась из буферного водоема и далее по трубе поступала в модульную систему очистки. Система состоит из трех кубов с реагентами. Вода проходит поочередно каждую емкость. В результате взаимодействия с реагентами нитрат-ионы восстанавливаются до азота, который улетучивается в воздух, а ионы металлов оседают. После трех стадий фильтрации карьерная вода проходит по торфяной траншее, где окончательно очищается. Ученые отбирали пробы воды на отстойнике и тут же проводили экспресс-анализ», — пояснил руководитель комбината.

По словам Воробьева, эксперимент показал хороший результат.

«Предельно допустимая концентрация нитратов в природной воде — 40 миллиграмм на литр. Уже после первой стадии очистки концентрация нитратов составила всего 5-10 миллиграмм на литр», — рассказал гендиректор «Карельского окатыша».

Опытно-промышленную установку очистной системы уже законсервировали на зиму. Испытания по очистке сточных вод Корпангского месторождения продолжатся в следующем году.

Ранее сообщалось, сотрудники «Карельского окатыша», попавшие под мобилизацию, получат единовременную выплату.