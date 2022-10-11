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Ученые - о Кургане: «Иногда животные оказываются там, где им не положено быть исторически»

Новости. Общество
15:39, 23 Октября 2022
фото: © Андрей Александров

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Ученые института леса КНЦ РАН считают, что белка-летяга найдет себе другое место для проживания.

Ученые представили заключения по реализации проекта реконструкции и благоустройства спорткомплекса «Курган» в Петрозаводске.

По поводу опасений петрозаводчан, переживающих за судьбу некоторых видов животных, обитающих на территории Кургана, ученые заявили, что, с точки зрения популяционной биологии, есть смысл сохранять и охранять животных, их виды в их естественной среде обитания. Иногда животные оказываются там, где им не положено быть исторически. Будь у них выбор, они бы выбрали другую среду. А некоторые животные начинают приспосабливаться.

Директор Института биологии КНЦ РАН Виктор Илюха на встрече с Романом Голубевым заявил о том, что лес на Кургане в настоящее время не является комфортным для проживания животных: «Этот участок леса не примыкает к другим. С одной стороны — трассы, с другой — река, дальше — еще одна трасса. Я считаю, что охранять животных нужно там, где они чувствуют себя хорошо, то есть на природе. А на „Кургане“ мы имеем трансформированный лес. И, наверное, белка-летяга найдет себе другое место для проживания, если она здесь вообще есть, в чем я не уверен».

Ученые сегодня настаивают на бережном отношении к лесу, который, как любой городской парк, нуждается в уходе, и рассчитывают на грамотную работу проектировщиков на Кургане. И в Минобразования и спорта их в этом поддерживают.

Что сказали специалисты института леса о вырубках на «Кургане», читайте здесь.

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