Ученые подсчитали среднюю продолжительность секса

Ученые задались целью подсчитать среднюю продолжительность секса в мире. Но тут возникли проблемы: одни затрудняются сказать хотя бы примерные цифры, а другие отчаянно врут.

Как сообщает ToDay News Ufa источник, однако психологам все таки удалось вывести среднюю цифру продолжительности секса во всем мире – 5,4 минуты.

При исследованиях выяснилось, что нормы не бывает. У разных пар все индивидуально и варьируется в 80 раз. Кто-то сообщал о 44 минутах, а кто-то о 33 секундах.

Сложность в определении показателей оказалась в том, что некоторые люди вообще оказались в тупике от такого вопроса. Они не измеряли продолжительность удовольствия. А по другим было видно, что они старательно привирают. Маленькая человеческая слабость – прослыть оригинальным и заявить, что у него все лучше и больше, чем у соседа.