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Новости. Общество
23:30, 28 Августа 2018

Интимную жизнь Пугачевой и Галкина проанализировал сексолог

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Сексолог проанализировал поведение Максима Галкина и Аллы Пугачевой, а затем высказал свои предположения об интимной жизни артистов.

Эксперт считает, что в романтических отношениях и сексе российской звездной пары нет абсолютно никаких проблем.
За время семейной жизни Аллы Пугачевой и Максима Галкина появлялось большое количество слухов об изменах молодого юмориста.

Несмотря на подозрения, примадонна вместе с мужем продолжает отдыхать за границей и воспитывать двоих детей. По мнению сексолога, в интимном плане у возлюбленных тоже все хорошо. Мужчины из-за недостаточного количества половых актов часто ограждаются от окружающих. Телеведущий же проявляет высокую активность, гастролируя по городам и выступая перед поклонниками.

Эксперт акцентировал внимание на озлобленности и агрессивном поведении при недостатке секса. Максим Галкин же выглядит жизнерадостным и счастливым рядом с Аллой Пугачевой. Юморист с трепетом относится к супруге и готов ее защищать от обидчиков. В связи с этим сексолог утверждает, что в интимной жизни у Примадонны с мужем нет никаких проблем, пишет Oane.ws.

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