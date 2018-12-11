Ученые рассказали, как рост влияет на сексуальную жизнь

Специалисты ориентировались не столько на рост опрошенных в "абсолютных" показателях, сколько на то, ощущают они себя выше или ниже собственных друзей.

Как выяснилось, те, кто чувствовал себя высоким, оказывались довольны собственной сексуальной жизнью в 58% случаев, те, кто оценивал свой рост как средний – в 54%, а люди, считающие себя низкорослыми – в 50%.

Специалисты не исключают, что разница может объясняться не ростом как таковым, а чувством уверенности в себе, пишет "Московский комсомолец".

Два года назад специалисты Чепменского университета пришли к выводу, что в среднем мужчины высокого роста могли похвастаться в два раза большим количеством сексуальных партнёров, чем остальные. Об этом свидетельствуют опросы, в которых приняли участие 60 тысяч мужчин и женщин.