Ученые рассказали, какие болезни нужно лечить сексом

Интимная близость – это залог не только хорошего настроения, но и здорового духа в здоровом теле.

Секс благоприятно влияет на кровообращение и психическое здоровье человека, уменьшая вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Интимная близость защищает от частых головных болей и бессонницы, так как выброс эндорфинов способствует естественному расслаблению организма. Люди, ведущие активную половую жизнь, имеют высокую самооценку, а значит, депрессия и неврозы им не страшны.

Также ученые рассказали, какие вирусные и тяжелые болезни нужно лечить сексом. Интимная близость защитит человека от гриппа интенсивной выработкой антител, являющихся естественным противовирусным препаратом. Даже рак молочной железы может предотвратить секс, выбрасывая в организм окситоцин.

Боль в мышцах и тусклая кожа крайне редко беспокоят ведущих активную половую жизнь людей, ведь интимная близость защищает организм от перегрузки и способствует выработке улучшающих внешний вид дермы веществ, пишет VistaNews.