Учёные рассказали о вреде подсолнечного масла

В частности, употребление подсолнечного масла и рыбьего жира увеличивает риск заболеть метаболическим неалкогольным стеатогепатитом.

Учёные из Гранадского университета выяснили, что частое употребление в пищу подсолнечного масла или рыбьего жира грозит человеку серьёзными проблемами с печенью. Об этом пишет life со ссылкой на Journal of Nutritional Biochemistry.

К таким выводам исследователи пришли, проведя опыты на крысах. На протяжении длительного времени грызуны употребляли оливковое, подсолнечное масло и рыбий жир, а учёные следили за изменениями печени с помощью микроскопа.

Выяснилось, что орган был более здоров у крыс, которым добавляли в пищу оливковое масло. В то же время употребление подсолнечного привело к фиброзу и ультраструктурным изменениям печени грызунов. Что касается рыбьего жира, он увеличивал окислительные процессы, связанные с возрастом, а также изменял длину теломер.