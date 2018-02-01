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Новости. Общество
20:40, 01 Февраля 2018

Учёные рассказали о вреде подсолнечного масла

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В частности, употребление подсолнечного масла и рыбьего жира увеличивает риск заболеть метаболическим неалкогольным стеатогепатитом.

Учёные из Гранадского университета выяснили, что частое употребление в пищу подсолнечного масла или рыбьего жира грозит человеку серьёзными проблемами с печенью. Об этом пишет life со ссылкой на Journal of Nutritional Biochemistry.

К таким выводам исследователи пришли, проведя опыты на крысах. На протяжении длительного времени грызуны употребляли оливковое, подсолнечное масло и рыбий жир, а учёные следили за изменениями печени с помощью микроскопа.
Выяснилось, что орган был более здоров у крыс, которым добавляли в пищу оливковое масло. В то же время употребление подсолнечного привело к фиброзу и ультраструктурным изменениям печени грызунов. Что касается рыбьего жира, он увеличивал окислительные процессы, связанные с возрастом, а также изменял длину теломер.

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