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Новости. Общество
20:40, 22 Февраля 2018

Ученые считают, что алкоголизм исчезнет через тысячу лет

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Люди перестанут употреблять спиртное благодаря мутациям генов.

Человечество сможет победить алкоголизм примерно через тысячу лет: к этому приведет мутация группы генов. К такому выводу пришли американские ученые, сообщает "Фонтанка".

Исследование опубликовано в журнале Nature Ecology & Evolution. Его авторы, Кейси Элизабет Джонсон и Бенджамин Войт из Пенсильванского университета (США) изучили геномы более 2,5 тысячи испытуемых и выявили определенные тенденции. Так, они увидели пять мутаций, которые происходят с современным человеком. Например, у африканских популяций растет сопротивляемость организма к малярии, у европейцев наблюдаются модификации в аминокислотах и т. д. 

Разглядели американские ученые и мутации в группе генов ADH. Эти гены отвечают за алкогольдегидрогеназу - фермент, запускающий окисление спиртов. В норме фермент расщепляет спирт постепенно, а при сбоях процесс ускоряется, вызывая тошноту от выпитого. Человек, испытывая непереносимость, перестает употреблять алкоголь.       

Авторы исследования констатируют: мутаций генов ADH все больше, под воздействием положительного отбора эта вариация закрепляется в популяции.  Она и сможет активировать в организме человека защиту от алкоголя. Измерив скорость мутаций, Джонсон и Войт предрекли полную победу над алкоголизмом примерно через тысячу лет.

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Комментарии

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кир
2018-02-22 22:06:20
Наши не вписываются в их ученость.
Неравнодушный
2018-02-22 21:28:21
И коммунизм туда же!
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