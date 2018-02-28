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Новости. Общество
23:30, 28 Февраля 2018

Ученые считают, что нужно заниматься сексом при свете

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Это необходимо, чтобы избежать ошибок.

Ученые назвали 6 причин заниматься сексом при свете, сообщает портал actualnews.org. Как показал опрос, 70% респондентов предпочитают темноту во время интимной близости. Причиной этого является стеснение либо неуверенность в собственной привлекательности.

Первой причиной заниматься сексом при свете является возможность снизить риск какой-либо ошибки. В темноте люди становятся более неуклюжими, особенно, если речь идет о новом партнере. Вторая причина – безопасность. В частности, на свету можно проверить отсутствие воздушных пузырей и зазубрин на презервативе, способных вызвать его повреждение.

В качестве третьей причины указывается возможность укрепить связь между партнерами. По мнению психологов, возможность смотреть в глаза любовника способна улучшить отношения. При этом секс-терапевты нередко рекомендуют на протяжении 5 минут смотреть в глаза возлюбленным и вместе дышать. Такой подход позволит почувствовать себя спокойнее, а также сосредоточеннее при интимной близости.

Четвертый аргумент в пользу занятия сексом при свете – возможность следить за реакцией партнера. Пятым пунктом указывается уменьшение при свете страха собственного тела.

Заключительной причиной отмечается возможность использовать свет и разные цвета для формирования определенной атмосферы для повышения эмоциональных ощущений от близости.

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