Ученые сравнили интимную жизнь любителей BDSM и сторонников традиционной связи

Любители BDSM, как выяснили эксперты, довольны собственной интимной жизнью чаще, нежели сторонники традиционных сексуальных контактов.

На это указывает исследование, проведенное специалистами Института клинической сексологии совместно с коллегами из Римского университета "Ла Сапиенца".

К научной работе ученые привлекли 266 сторонников BDSM и 200 человек, являющихся приверженцами традиционного секса. В первом случае мужчины чаще выбирают доминантную роль. В 30% случаев партнеры, практикующие эксперименты в сексе, являются "универсалами" и периодически меняют модель интимного контакта.

Большинство любителей BDSM признались, что полностью удовлетворены своими сексуальными отношениями. Участники исследования с консервативными взглядами на последние игры часто высказывались о "пресности" своего интимного опыта, пишет издание "Дни24".