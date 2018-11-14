Ученые: Ссоры влюбленных способствуют укреплению отношений

Такое заявление сделал научный сотрудник Джозеф Гренни на основании опроса, в котором приняли участие порядка тысячи человек.

Ученый утверждает, что периодические ссоры помогают отношениям, позволяют им укрепляться и развиваться так, как этого хотят партнеры. Сдерживание приводит к тому, что проблемы лишь усугубляются и решить их ссорой становится невозможно.

В то же время регулярные выяснения отношений в легкой форме дают весьма положительные результаты. Как выяснилось, ссорящиеся пары, в среднем, существенно более счастливы нежели те, кто предпочитает не раскрывать своих чувств, пишут "Актуальные новости".

У пар с периодическими ссорами обычно наблюдаются более искренние отношения, что способствует повышению уровня взаимопонимания партнеров. Также ученые утверждают, что наиболее частыми причинами для конфликтов можно считать деньги, секс, а также некоторые бытовые привычки.