Ученые выявили пять частых причин симуляции оргазма

Академики из Университета Западного Сиднея в Австралии провели эксперимент, который позволил установить пять частых причин симуляции оргазма.

Как утверждают научные сотрудники, человеческие отношения очень сложны, поэтому причин сокрытия правды в этом отношении может быть неимоверное количество, пишут "Белновости".

Изначально академики были намерены узнать, для чего нужны эти приукрашивания, имеют ли они отношение к мужчинам, ведь все ошибочно полагают, что женщины чаще всего имеют привычку симулировать оргазм.

Психолог из Австралии Питер Джонсон привлек 650 волонтеров для проведения социологических опросов об их истории притворств и разных аспектах личной жизни. Далее все ответы были сгруппированы в 5 всеобъемлющих причин.

Самая популярная причина симуляции сексуального удовольствия — убедить вторую половину, что он или она хорошо занимались сексом.

Как оказалось, желание быстрее закончить половой акт заняло вторую строчку, что связано с неудовлетворенностью сексуальной жизнью.

А некоторые прибегают к такой методике, чтобы удовлетворить своего партнера.

Четвертую строчку заняла причина, связанная с неприятными последствиями, которые нужно минимизировать, в связи с плохим половым актом. И некоторые таким образом пытаются доказать партнеру, что все хорошо.