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Новости. Общество
09:30, 05 Февраля 2019
фото: https://vk.com/ycyber

Ученый Андрей Юсупов: "Вы элементарно вымираете"

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Уроженец карельской деревни Ряймяля, занимающийся космическими роботами, напомнил жителям республики о гражданских правах.

Российский ученый Андрей Юсупов, окончивший в 1991 году Ряймяльскую среднюю школу в Питкярантском районе Карелии, выступил с видеообращением к жителям республики, в котором предложил им вспомнить о своих гражданских правах. Поводом для этого обращения стали намерения республиканских властей "оптимизировать" это образовательное учреждение.

"Увы, я уже давно привык к плохим новостям из родных мест. Мне трудно подобрать слова, которые бы в полной мере описали ту горечь и ту тоску, ту временами бессильную ярость, от осознания того, как опустошается некогда цветущий и плодородный, по северному, конечно, и сказочно красивый, тут уже безоговорочно, мой родной край", - признался ученый, занимающийся сейчас космическими роботами.

Проводимую политику "оптимизации" социальной сферы в Карелии Андрей Юсупов сравнил с геноцидом. "Как донести до власти, что люди уже просто выживают, что население систематически вымирает, что так нельзя? Как объяснить власти, что ее сказки про тяжелый климат, рискованное земледелие есть яростная "дичь" на фоне соседней Финляндии, например? Не вижу такого способа. Потому что достаточно посмотреть в глаза представителю нынешней власти – вот тому конкретному чиновнику, который принял решении о закрытии Ряймяльской средней школы. Критически оценить слова, которые он произносит своим ртом. Пустота. Опять же такая, особенная пустота: с вами - надменная, а с начальством – холопски-лебезящая, и всегда алчная, лживая, до крайней степени изумления распустившаяся в своей глупости и безнаказанности, и тем самым - совершенно бесчеловечная. О чем вообще с ней можно говорить?", - заявил ученый в своем видеообращении, размещенном в паблике "Нетипичная Питкяранта" в социальной сети "ВКонтакте".  

Уроженец деревни Ряймяля предложил населению Карелии вспомнить о своем праве и гражданской обязанности участвовать в политической жизни района, республики и страны. "Вы элементарно вымираете", - закончил свое обращение ученый.  

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Комментарии

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кир
2019-02-05 12:07:21
Сам свалил из своей вотчины и хорошо устроился. User тоже уехал даже из карельской столицы и тоже устроился. Почему оставшихся и ничего не производящих должен кто-то содержать?
Изя
2019-02-05 11:35:15
Вымирающий, дополню , извините , полная ...опа в стране . Государство в развале с димой и вовой , или наоборот .
Вымирающий
2019-02-05 11:29:37
Печально,когда видишь как страна превращается в "Папуасию", где сумасшедшая разница в зарплатах,где Совет Федерации вообще не понятно для чего нужен,особенно после показного ареста очередного вора, о массовой коррупции и коллекторах,уже и говорить не хочется, в каждый год мы слышим "что надо навести порядок" и ....ничего не делается много лет,не случайно рейтинг В.В. упал катастрофически, да и есть ли он вообще теперь?
В наше время,в 60-ых, никто не мог себе даже представить что человека могут выкинуть из квартиры, или он останется без работы. средств к существованию, люди были людьми, но с перестройкой страна превратилась в какое-то дикое сообщество,где кроме денег ничего уже не воспринимается,всё продаётся и покупается, по телеку людям заливают о какой-то угрозе со стороны США и Европы, разные шестёрки "скабяевы" всячески пытаются навязать народу не нужную и ложную информацию,не понимая,что есть интернет,который ,правда, "думцы" пытаются отключить....их понять можно , большую часть их в России ничего не держит, у них дома,деньги,дети ,всё на "ненавистном" Западе....тот же Соловьёв ,"поливая грязью" Европу,Украину, покупает элитное жильё в Италии...никто не хочет жить в нашей стране из них,это же очевидно....
Какой след оставят перестройщики для наших внуков страшно даже подумать....

zanoza
2019-02-05 11:35:15
Вымирающий, так проще же людей переключить с проблем России на мнимые угрозы США, на проблемы в Украине! Про свои-то проблемы страшно говорить, народ возмущаться начнёт! А им этого не надо!
zanoza
2019-02-05 11:23:07
Именно вымираем! Мы уже давно ходячие аморфные мертвецы! Иначе не молчали бы ! Все беззакония которые творятся в нашем регионе происходят при нашем молчаливом согласии.
User
2019-02-05 11:05:06
Разглагольствовать о гражданских правах можно бесконечно. Но пока население не хочет как в Париже, будет как в Ряймяля.
Неравнодушный
2019-02-05 11:01:37
Учёные однозначно вымрут, уже множество раз демонстрировали нам полную несостоятельность и беспомощность своих выводов.
Dima
2019-02-05 10:51:45
"Однозначно" боится даже имя свое показать - трусливый кремлебот. За Пригожинские коврижки и мать свою продаст.
однозначно
2019-02-05 10:33:52
Нынче все учОные. Откуда этот клоун нарисовался со своими полезными советами ?
Земляк
2019-02-05 09:54:46
Правильно Андрей сказал . Пока люди , жители не заставят чиновников делать то что надо им , так и будет полный беспредел чиновников , разруха , воровство и нищета в регионе и стране .
Евгений
2019-02-05 10:40:13
Земляк, русский народ терпеливый. Мы не слишком гордые, может и ужаться, и бочком лечь. Но всему есть предел.
Гость
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