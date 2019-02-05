Ученый Андрей Юсупов: "Вы элементарно вымираете"

Уроженец карельской деревни Ряймяля, занимающийся космическими роботами, напомнил жителям республики о гражданских правах.

Российский ученый Андрей Юсупов, окончивший в 1991 году Ряймяльскую среднюю школу в Питкярантском районе Карелии, выступил с видеообращением к жителям республики, в котором предложил им вспомнить о своих гражданских правах. Поводом для этого обращения стали намерения республиканских властей "оптимизировать" это образовательное учреждение.

"Увы, я уже давно привык к плохим новостям из родных мест. Мне трудно подобрать слова, которые бы в полной мере описали ту горечь и ту тоску, ту временами бессильную ярость, от осознания того, как опустошается некогда цветущий и плодородный, по северному, конечно, и сказочно красивый, тут уже безоговорочно, мой родной край", - признался ученый, занимающийся сейчас космическими роботами.

Проводимую политику "оптимизации" социальной сферы в Карелии Андрей Юсупов сравнил с геноцидом. "Как донести до власти, что люди уже просто выживают, что население систематически вымирает, что так нельзя? Как объяснить власти, что ее сказки про тяжелый климат, рискованное земледелие есть яростная "дичь" на фоне соседней Финляндии, например? Не вижу такого способа. Потому что достаточно посмотреть в глаза представителю нынешней власти – вот тому конкретному чиновнику, который принял решении о закрытии Ряймяльской средней школы. Критически оценить слова, которые он произносит своим ртом. Пустота. Опять же такая, особенная пустота: с вами - надменная, а с начальством – холопски-лебезящая, и всегда алчная, лживая, до крайней степени изумления распустившаяся в своей глупости и безнаказанности, и тем самым - совершенно бесчеловечная. О чем вообще с ней можно говорить?", - заявил ученый в своем видеообращении, размещенном в паблике "Нетипичная Питкяранта" в социальной сети "ВКонтакте".



Уроженец деревни Ряймяля предложил населению Карелии вспомнить о своем праве и гражданской обязанности участвовать в политической жизни района, республики и страны. "Вы элементарно вымираете", - закончил свое обращение ученый.

