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Ученый назвал главную жертву омикрон-штамма коронавируса

Новости. Общество
19:40, 05 Января 2022
фото: © AP Photo / David Vincent

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Доктор наук рассказал, по чему в организме человека «омикрон» бьет в первую очередь.

При «Омикроне» в большей степени страдает иммунная система, так как часть клеток утрачивает свою эффективность. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«В результате эволюции „Омикрон“ начал вырабатывать больше белков, которые подавляют иммунный ответ. В итоге иммунокомпетентные клетки (участвуют в формировании иммунного ответа, — прим. URA.RU) частично утрачивают свою эффективность. „Омикрон“ не только подрывает чувствительность обычной клетки к интерферонам (ряд белков, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение вируса), но и заставляет иммунокомпетентные клетки вырабатывать меньше интерферона», — объяснил Сергей Токарев.

В беседе с URA.RU вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев подчеркнул, что сильное влияние на иммунитет оказывает не только новый штамм, но COVID-19 в целом. «Любой вирус влияет на иммунную систему, он с ней борется, пытается остановить некоторый иммунный ответ, который в нас заложен, чтобы иммунитет не подавил размножение вируса. И это всегда идет игра — защита и оборона. В конце концов, у большинства людей с нормальным иммунитетом идет стимуляция, выработка антител, клеточного иммунитета, который, в итоге, уничтожит вирус и зараженные клетки. Поэтому влияние на иммунитет у „Омикрона“ есть, единственное, не слышал, чтобы это влияние как-то отличалось от других штаммов», — резюмировал он.

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Комментарии

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кир
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