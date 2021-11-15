Ученый назвал главную жертву омикрон-штамма коронавируса

Доктор наук рассказал, по чему в организме человека «омикрон» бьет в первую очередь.

При «Омикроне» в большей степени страдает иммунная система, так как часть клеток утрачивает свою эффективность. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«В результате эволюции „Омикрон“ начал вырабатывать больше белков, которые подавляют иммунный ответ. В итоге иммунокомпетентные клетки (участвуют в формировании иммунного ответа, — прим. URA.RU) частично утрачивают свою эффективность. „Омикрон“ не только подрывает чувствительность обычной клетки к интерферонам (ряд белков, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение вируса), но и заставляет иммунокомпетентные клетки вырабатывать меньше интерферона», — объяснил Сергей Токарев.

В беседе с URA.RU вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев подчеркнул, что сильное влияние на иммунитет оказывает не только новый штамм, но COVID-19 в целом. «Любой вирус влияет на иммунную систему, он с ней борется, пытается остановить некоторый иммунный ответ, который в нас заложен, чтобы иммунитет не подавил размножение вируса. И это всегда идет игра — защита и оборона. В конце концов, у большинства людей с нормальным иммунитетом идет стимуляция, выработка антител, клеточного иммунитета, который, в итоге, уничтожит вирус и зараженные клетки. Поэтому влияние на иммунитет у „Омикрона“ есть, единственное, не слышал, чтобы это влияние как-то отличалось от других штаммов», — резюмировал он.