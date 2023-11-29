Удивительный спектакль, основанный на северном фольклоре, поставили в Нацтеатре Карелии

Почему вода в море соленая, узнали взрослые и дети, посетившие премьеру.

Приглушенный свет в небольшом зале, дым на сцене, таинственная музыка и десятки пар внимательных детских глаз. В Национальном театре Карелии — премьера нового спектакля для детей «Почему вода в море соленая».

Но не все сразу. Перед зрителями разворачиваются, как на страницах небольшой, но интересной книги характеры главных героев. Вот классика — два брата, один бедный и щедрый, другой богатый и скупой. Их жены, под стать своим мужьям. А дальше уже чуть интереснее, ведь сын богатого брата ему не родной. Кажется, вопросы в этой сказке предназначены не только для детей.

А еще есть лесной дух Хийси, в большинстве сказок злой. Но тут неожиданно даже для самого себя помогает главным героям а, главное, умеет держать свое слово.

Автором инсценировки по мотивам старинной карельской сказки стала заслуженная артистка Карелии Ольга Портретова. Она же сыграла в спектакле роль Кюмикки, жены Хийси. Среди других актеров — также заслуженные артисты Карелии Андрей Горшков, Александра Анискина, Алексей Белов. Окунуться в карельскую мифологию детям и взрослым помог творческий союз режиссера Вячеслава Полякова, художника Егора Кукушкина и композитора Вячеслава Терентьева. Кроме того, команда спектакля поблагодарила за помощь в постановке известного филолога, переводчика с карельского Галину Егоровну Леттиеву.

Премьера спектакля состоялась 25 ноября. Дети и взрослые смогут узнать, почему же в море соленая вода, на малой сцене Национального театра Карелии (6+)