Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
11:31, 07 Марта 2018

УФАС по Карелии заинтересовалось рекламой юридической фирмы

По теме

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
07.03.18 20:00
Дмитрий Маликов рассказал, как спьяну ударил жену
07.03.18 19:40
Стало известно, сколько недвижимости у Волочковой
07.03.18 19:10
Все новости
Загрузка...

Юридическую компанию, разместившую спорный рекламный текст на своем сайте, подозревают в нарушении закона "О рекламе".

В феврале УФАС России по Карелии возбудило дело против юридической компании "Брантова" по признакам нарушения двух пунктов статьи федерального закона "О рекламе". Об этом сообщается на сайте карельского УФАС.

Антимонопольная служба действовала по жалобе физического лица.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

По теме

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
07.03.18 20:00
Дмитрий Маликов рассказал, как спьяну ударил жену
07.03.18 19:40
Стало известно, сколько недвижимости у Волочковой
07.03.18 19:10
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.03.2018, 19:40
ВИДЕО: Андрей Кончаловский сделал роскошный подарок своей супруге Юлии Высоцкой
01.03.2018, 17:40
Центральная газета Финляндии написала про суд об изъятии здания у "секты" в Карелии
28.02.2018, 21:30
Трусы известной певицы не понравились зрителям и подписчикам
01.03.2018, 12:49
Баба с пакетами
02.03.2018, 16:20
СРОЧНО: Нелидов приговорен к 8 годам колонии строгого режима
01.03.2018, 15:55
Куда везут собранный в Петрозаводске снег: любопытные фото и видео

Аналитика

Сегодня 10:40
Политкухня
Как будет работать Общественный штаб по наблюдению за президентскими выборами в Карелии
За коротким информационным сообщением "27 февраля открылся Общественный штаб по наблюдению за выборами президента России 18 марта 2018 года в Республике Карелия" скрывается целая история.
"Я надеюсь, у вас в душе еще хуже, чем у меня" 12
05.03.2018 16:39
Куда везут собранный в Петрозаводске снег: любопытные фото и видео 7
01.03.2018 15:55
Как правильно выбрать квартиру?
01.03.2018 13:06
"А вдруг метеорит прилетит?" 7
27.02.2018 11:23
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:27
Личное мнение
Как я к Путину ездила 7
В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Карелии грозит биатлонный бум? 1
06.03.2018 14:05
Баба с пакетами 16
01.03.2018 12:49
Когда на душе песенно
01.03.2018 09:56
архив чтиво

Медиа

"Ваше право" от телеканала "ТНТ-Онего"
Сегодня 16:46
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»