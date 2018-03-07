УФАС по Карелии заинтересовалось рекламой юридической фирмы

Юридическую компанию, разместившую спорный рекламный текст на своем сайте, подозревают в нарушении закона "О рекламе".

В феврале УФАС России по Карелии возбудило дело против юридической компании "Брантова" по признакам нарушения двух пунктов статьи федерального закона "О рекламе". Об этом сообщается на сайте карельского УФАС.

Антимонопольная служба действовала по жалобе физического лица.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".