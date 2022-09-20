УФНС Карелии рассказало, как оплатить налоги в условиях мобилизации

Управление федеральной налоговой службы Карелии разъяснило ряд вопросов по уплате налогов в условиях мобилизации.

В связи с объявленной 21 сентября частичной мобилизацией у налогоплательщиков возникают вопросы относительно декларирования, исчисления и уплаты налогов и страховых взносов.

На пять самых актуальных вопросов ответила начальник отдела оказания государственных услуг Управления ФНС России по Республике Карелия Татьяна Сазонова.

Как оплатить начисления (или долг) по налогам за мобилизованного; нужно ли самозанятому сняться с учета в случае мобилизации, каким образом можно обратиться в налоговый орган от имени мобилизованного – найти ответы на эти и другие вопросы можно здесь.