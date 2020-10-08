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УФНС по Карелии подготовило разъяснения о моратории по банкротству пострадавших от эпидемии

Новости. Общество
09:49, 09 Октября 2020
фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов продлен до 7 января 2021 года – это касается организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в перечень наиболее пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции.

Как пояснили в УФНС по Карелии, в течение периода действия моратория юрлица и ИП могут воспользоваться судебной рассрочкой, изменив сроки исполнения своих налоговых обязательств. Это поможет сохранить бизнес без потери имущества, прекращения деятельности и восстановить платежеспособность компании. Узнать, на кого распространяется мораторий, можно с помощью специального сервиса на сайте ФНС.

"Налоговики Карелии напоминают плательщикам, что практика мирового соглашения остается наиболее актуальной для всех должников (в том числе и оставшихся за рамками моратория) в ситуации, когда несостоятельность – результат невозможности своевременного исполнения обязанности по уплате долга", - говорится в разъяснениях УФНС.

Кроме того, управление подготовило ответы на основные вопросы, связанные с заключением мирового соглашения.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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