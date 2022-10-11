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УФНС по РК: имущественные налоги необходимо заплатить не позднее 1 декабря

Новости. Общество
09:55, 10 Ноября 2022
фото: © УФНС

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Срок уплаты «личных» налогов за земельные участки, квартиры, дома, автомобили и гаражи у жителей Карелии наступает уже через три недели — 1 декабря.

Что делать, если плательщик не согласен с требованиями налоговиков? Вопросы исполнения налоговых уведомлений разъяснила начальник отдела оказания госуслуг УФНС по РК Татьяна Сазонова.

«Имущественная кампания-2022» завершится почти через три недели: все налоги, начисленные владельцам налогооблагаемого имущества за 2021 год, следует оплатить не позднее 1 декабря 2022 года, после чего все неоплаченные налоги получат статус задолженности. 


Татьяна Сазонова. Фото: © Адмнинистрация Петрозаводска

По данным налоговиков, карельские налогоплательщики достаточно дисциплинированны и предпочитают платить налоги вовремя.

«В этом году обязанность  по уплате имущественных налогов возникла более, чем у 360 тысяч жителей республики, а общий объем начислений в уведомлениях в адрес владельцев налогооблагаемого имущества за 2021 год в Республике Карелия составил свыше миллиарда рублей — уточняет Татьяна Сазонова, — судя по динамике поступления платежей, мы сохраняем тенденцию прошлых лет, при которой около 70%  плательщиков имущественных налогов в Карелии уплачивают имущественные налоги в срок, без лишних напоминаний».

Что делать, если вы не спешите с оплатой, так как информацию в налоговом уведомлении считаете некорректной (например, не учтена положенная льгота, указан объект, который уже не принадлежит владельцу, отсутствуют начисления по приобретенному объекту, указаны неточные характеристики объекта и т. п.)?

«Если информация оказалась по каким-либо причинам неактуальной (заметим, что доля СНУ, которые требуют перерасчета, не велика, а информацию для налогообложения имущества мы получаем напрямую из регистрирующих органов), то налогоплательщик должен направить обращение в налоговые органы в любой удобной ему форме», — говорит Татьяна Сазонова.

Для направления обращения с целью уточнения информации по начисленным суммам удобно воспользоваться сервисами ФНС (Личный кабинет ФЛ, «Обратиться в ФНС») без визита к налоговому иснспектору.

Те, кто еще не перешел на электронный способ взаимодействия с налоговой службой, могут обратиться непосредственно в подразделение УФНС по РК. Налоговые органы уточнят поступившую от плательщика информацию в рамках межведомственного запроса от регистрирующих органов и, в случае ее подтверждения, произведут перерасчет налога, известив об этом налогоплательщика.     

Получить доступ к сервису «Личный кабинет», а также налоговое уведомление, если владелец налогооблагаемого имущества по какой-либо причине его не получил, можно в подразделениях Управления Федеральной налоговой службы по Карелии или в офисах МФЦ.    

Напомним, налоговое уведомление не приходит в случае, если сумма налога составляет менее 100 рублей, не дублируется на бумаге пользователям сервиса «Личный кабинет» и не отправляется при наличии у владельца имущества льгот, вычетов или иных законных оснований, освобождающих его от уплаты «личных» налогов.

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