УФСБ Карелии возбудило дело о финансировании террористической организации

УФСБ России по Республике Карелия возбудило уголовное дело против подозреваемого в финансировании запрещенной на территории РФ международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».

Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ.

«Указанное лицо, находясь на территории Российской Федерации, осуществляло перечисление собственных денежных средств на известные ему платежные реквизиты, подконтрольные участникам МТО «Катиба Таухид валь-Джихад», в целях содействия террористической деятельности», - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый с помощью социальных сетей вербовал новых сторонников, чтобы они перечисляли деньги в пользу организации.

В настоящее время фигурант находится под стражей.

В УФСБ так уточнили, что он является иностранным гражданином.