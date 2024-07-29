Суд приговорил к заключению жившего в Турции иностранца, склонявшего жителей Карелии к терроризму

Во время задержания у иностранца были изъяты пропагандистские видео.

Как сообщили в УФСБ Карелия, 1-й Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении иностранного гражданина, склонявшего жителей региона к вступлению в террористическую организацию.

Иностранец, долгое время проживавший в Турции, был задержан сотрудниками ФСБ в Карелии по подозрению в причастности к террористической деятельности. При задержании у него обнаружили пропагандистские видеоматериалы запрещенной терорганизации, а также средства связи. Пропаганду мужчина вел в интересах организации «Катиба Имама Аль-Бухари», чья деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Суд приговорил иностранца к 9 годам лишения свободы, из которых 3 года он проведет в тюрьме, остальные 6 — в исправительной колонии строгого режима.