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Уголовное дело экс-министра транспорта Карелии вернулось в суд Петрозаводска

Новости. Криминал
06:40, 22 Сентября 2021
фото: © Алексей Кайдалов / ВК

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Уголовное дело дела экс-министра транспорта Карелии Алексея Кайдалова, обвиняемого во взяточничестве, будет рассматривать городской суд Петрозаводска, вопреки попыткам адвокатов перенести процесс в другой регион.

Как сообщалось ранее, в апреле судья петрозаводского суда Александр Мерков, несмотря на возражение гособвинителя Елены Старовойтовой удовлетворил ходатайство адвокатов направить дело в Верховный суд России, чтобы тот определил, в каком регионе будет идти судебный процесс.

Питерские адвокаты мотивировали это тем, что в Петрозаводске разбирательство, по их мнению, будет необъективным. Они хотели, чтобы дело рассматривал суд Ленинградской области.

Верховный суд России передал решение этого вопроса на рассмотрение Третьего кассационного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге, а тот постановил вернуть дело Кайдалова в Петрозаводск. Не согласившись с таким решением, адвокаты экс-министра подали апелляционную жалобу в Верховный суд России, который оставил решение Третьего кассационного суда в силе.

Заседание Петрозаводского городского суда, на котором начнется рассмотрение дела, назначено на 29 сентября. Ранее Верховный суд России продлил арест Кайдалова до 3 декабря включительно. Об этом "Столице на Онего" сообщили в Петрозаводском городском суде.

Глава Минтранса Карелии Алексей Кайдалов был задержан 6 февраля 2020 года по подозрению во взяточничестве. Позже Следком республики предъявил экс-министру транспорта Карелии и бывшему заместителю гендиректора аэропорта «Петрозаводск» по строительству Игорю Волчеку обвинение по ст. 290 ч.6 Уголовного кодекса РФ: «Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

По версии следствия, в конце 2019 года Алексей Кайдалов и Игорь Волчек получили от одного из питерских подрядчиков по реконструкции аэропорта взятку в размере 800 тысяч рублей. Сообщалось, что это была первая часть от оговоренной суммы в размере 1,5 миллиона рублей. Почти 300 тысяч из них во время обыска обнаружили в кармане дубленки Кайдалова.

Помимо этого, считает следствие, практически в то же время другой подрядчик из Санкт-Петербурга передал Кайдалову и Волчеку миллион рублей - часть трехмиллионой взятки. За эти деньги от них ждали содействия в заключении договора подряда на выполнение работ по реконструкции аэропорта и беспрепятственную их приемку.

В феврале Петрозаводский суд приговорил признавшего вину и заключившего выгодное ему досудебное соглашение со следствием Волчека к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в 7 миллионов рублей. Кайдалов вину не признает и ему грозит до 15 лет лишения свободы.

 

 

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Комментарии

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Vel
2021-09-22 16:26:25
С такой холеной рожей и не присесть? Хотя они говорят, что своих не бросают.
mobikk
2021-09-22 14:33:20
Воровать здесь - объективно и нормально, а вот судить -НЕТ.. Странная логика.
Вася
2021-09-22 11:53:06
Только бы внутренним агентом не объявили.
Вася
2021-09-22 11:28:20
Как ни тяжело в стране с деньгами, Путин выделил всем пенсионерами по 10 000?
Вася
2021-09-22 11:27:02
да тяжело вам предписионерам
Вася
2021-09-22 11:11:49
Не расстраивайтесь, дальше только хуже.
Leopol'd
2021-09-22 10:41:17
Когда очень хочется посадить, решения принимаются за закрытыми дверями и за 15 минут заседания. А тут 1,5 года "изучают".
Изя
2021-09-22 08:16:13
Выборы прошли . можно освобождать . здесь все такие ))) :)
Беня
2021-09-22 11:46:44
Изя, и ты тоже :)
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