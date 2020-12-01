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Уголовное дело об убийстве женщины, найденной в колодце теплотрассы, ушло в суд

Новости. Криминал
08:05, 02 Декабря 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Евгений Епанчинцев
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Следственные органы Кемского района Карелии завершили расследование уголовного дела об убийстве женщины, чье тело было обнаружено в августе в колодце теплотрассы.

Об этом сообщила пресс-служба карельского управления Следственного комитета РФ.

Трагедия произошла в ночь на 26 августа 2020 года. По версии следствия, женщина провела вечер в компании за распитием спиртных напитков, после чего вышла на улицу вместе со своим знакомым. Между ними возник конфликт.

Согласно материалам дела, обвиняемый повалил жертву на землю и размозжил ей голову камнем. В результате она скончалась на месте происшествия.  Убийца спрятал тело в колодце теплотрассы, где его обнаружили только спустя три недели.

Обвиняемый находится под арестом. Уголовное дело направлено в суд. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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