Уголовное дело возбуждено против призывника, не явившегося в военкомат в Карелии

Следственные органы Костомукши возбудили уголовное дело против 20-летнего местного жителя, подозреваемого в уклонении от призыва на военную службу.

Об этом сообщили в региональном Управлении Следственного комитета РФ.

По версии следствия, подозреваемый получил повестку для прохождения медицинского освидетельствования, но в военкомат не явился.

«Призывник при отсутствии законных оснований, не имея уважительных причин для освобождения от военной службы, в назначенное время в военкомат не явился, чем уклонился от призыва на военную службу», — пояснили в Следкоме.

Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.