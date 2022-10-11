Угроза разорения нависла над предприятиями, специализирующимися на вывозе мусора в Карелии

Специализированные компании, занимающиеся вывозом коммунальных отходов, вынуждены будут прекратить работу и уволить всех сотрудников.

В конце прошлого года в законодательстве о госзакупках произошли изменения. В частности, были введены дополнительные требования к участникам торгов. А именно, теперь они должны иметь опыт исполнения контракта продолжительностью не менее трёх лет. Причём контракт должен быть закрытым, а опыт исполнения - быть в наличии до даты подачи заявки на участие в аукционе. Ни одно предприятие, специализирующееся на вывозе мусора в Карелии, таким условиям не удовлетворяет. Требуемый опыт у большинства компаний имеется, но контракты были заключены четырёхлетние – к моменту объявления нынешних торгов они попросту не успели истечь. В результате электронная система государственных закупок не допускает предприятия к участию в аукционах. Таким образом, торги будут признаны не состоявшимися, и региональный оператор становится субъектом монополии по оказанию услуги вывоза мусора. Торги должны пройти уже 31 октября. На 2 ноября назначено подведение итогов.

Подробнее читайте в материале «Вне зоны доступа: новые условия госконтрактов монополизируют рынок вывоза мусора».