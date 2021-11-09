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Угроза сноса нависла над кинотеатром «Калевала» в Петрозаводске

Новости. Общество
09:05, 09 Ноября 2021
фото: Николай Смирнов/ rk.karelia.ru

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Депутат Петрозаводского городского совета Наталья Захарчук заявила о намерении не допустить сноса кинотеатра «Калевала», расположенного в столице Карелии.

Информация о намерениях собственника снести здание кинотеатра «Калевала», построенного в 1978 году, появилась в СМИ и соцсетях. По имеющимся данным, хозяин объекта намерен возвести на месте кинотеатра жилой комплекс. Об этом сообщила депутат Петросовета Наталья Захарчук в соцсети. Она пояснила, что подняла вопрос о необходимости сохранить кинотеатр в горсовете.

«Написала депутатский запрос в администрацию Петрозаводска и задала конкретные вопросы: кто собственник здания и земли под ним, какой вид использования указанного земельного участка предусматривает действующий Генеральный план города и Правила землепользования и застройки, каковы планы по дальнейшему использованию здания и земли, поступала ли в администрацию информация о планах по демонтированию. Еще важно знать, является ли указанное здание объектом, охраняемым государством или муниципалитетом (объектом культурного наследия, объектом демонстрации и т. д.)», — рассказала Наталья Захарчук.

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский заявил, что кинотеатр «Калевала» и участок под ним находятся в частной собственности. По словам главы карельской столицы, до настоящего времени хозяин не обращался в администрацию с предложением о демонтаже. Также Любарский отметил, что жилой дом на месте кинотеатра построить нельзя. По его оценке, эта зона не предназначена для жилищного строительства.

«Конечно, нужно сделать все, чтобы здание кинотеатра „Калевала“, ставшее визитной карточкой Петрозаводска, сохранить. Это наша история и особая городская достопримечательность», — заключила Наталья Захарчук.  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Лана Текучева
2021-11-09 09:58:51
А как здание и земля могли оказаться в собственности, если оно построено в 1978 году?!
Эно
2021-11-09 09:55:56
Вася Попов уничтожил к/т Сампо, значит дорога открыта!
Петрович
2021-11-09 09:44:23
Следующее - здание Горсовета.
Изя
2021-11-09 09:51:59
Петрович, Ленина 19 приготовиться ))) :)
Вася
2021-11-09 09:32:15
Если низы хотят, а верхи могут — то это единение и сплочение.
Вася
2021-11-09 09:31:10
В любой стране, где происходит кризис, народу свойственно объединяться вокруг лидера, правителя государства. И если Президент проводит правильную политику, поддерживаемую народом, то мнение граждан склоняется в пользу такого Главы государства. Он будет обладать явной поддержкой, что ныне и происходит. Это свидетельствует о том, что в последнее время наше правительство, слава Богу, ведет правильную политику.
Полезный
2021-11-09 09:29:54
Пофиг. В тех местах не шастаю
Гражданин
2021-11-09 09:29:27
Наталья, сколько зданий было разрушено и снесено в Петрозаводске. Где бы были раньше ?
Спортивная школа на Варкауса - все, ее больше нет.
Здание кинотеатра - устаревшее, кинозалы - ну простите прошлый век.
Собственник вправе делать и принимать решения самостоятельно.
Жилой комплекс - отлично.
Вася
2021-11-09 09:26:36
Мы тебя никому грабить на дадим! ..сами будем
David.
2021-11-09 09:24:40
Снесли "Сампо", снесут и "Калевала"!
Вася
2021-11-09 09:23:51
Вчера привился Спутником V. Расскажу о первых ощущениях. Первое ощущение: все мы должны сплотиться вокруг сильного лидера.
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