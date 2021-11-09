Угроза сноса нависла над кинотеатром «Калевала» в Петрозаводске

Депутат Петрозаводского городского совета Наталья Захарчук заявила о намерении не допустить сноса кинотеатра «Калевала», расположенного в столице Карелии.

Информация о намерениях собственника снести здание кинотеатра «Калевала», построенного в 1978 году, появилась в СМИ и соцсетях. По имеющимся данным, хозяин объекта намерен возвести на месте кинотеатра жилой комплекс. Об этом сообщила депутат Петросовета Наталья Захарчук в соцсети. Она пояснила, что подняла вопрос о необходимости сохранить кинотеатр в горсовете.

«Написала депутатский запрос в администрацию Петрозаводска и задала конкретные вопросы: кто собственник здания и земли под ним, какой вид использования указанного земельного участка предусматривает действующий Генеральный план города и Правила землепользования и застройки, каковы планы по дальнейшему использованию здания и земли, поступала ли в администрацию информация о планах по демонтированию. Еще важно знать, является ли указанное здание объектом, охраняемым государством или муниципалитетом (объектом культурного наследия, объектом демонстрации и т. д.)», — рассказала Наталья Захарчук.

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский заявил, что кинотеатр «Калевала» и участок под ним находятся в частной собственности. По словам главы карельской столицы, до настоящего времени хозяин не обращался в администрацию с предложением о демонтаже. Также Любарский отметил, что жилой дом на месте кинотеатра построить нельзя. По его оценке, эта зона не предназначена для жилищного строительства.

«Конечно, нужно сделать все, чтобы здание кинотеатра „Калевала“, ставшее визитной карточкой Петрозаводска, сохранить. Это наша история и особая городская достопримечательность», — заключила Наталья Захарчук.